Tiener gedood en meerdere gewonden bij steekpartij Oostenrijk

De aanval vond aan het eind van de middag plaats op een plein in de stad Villach. Een man die het zag gebeuren, reed de vermoedelijke dader met zijn auto aan. De verdachte kon daarna worden aangehouden.

Het motief voor de aanval is nog onduidelijk. Ook is niet bekend of de verdachte en de slachtoffers elkaar kennen. De politie zegt dat de mensen die werden neergestoken passanten waren.

De autoriteiten onderzoeken nog of er mogelijk meer mensen betrokken zijn bij de steekpartij. De verdachte was voor zover bekend een asielzoeker die legaal in Oostenrijk verbleef.