Trump wil de Rozentuin bij het Witte Huis betegelen

Volgens de krant wil Trump zo de ‘patio-ervaring’ creëren die ook zijn buitenverblijf in Mar-a-Lago in Florida heeft. Hij brengt daar veel tijd door.

De Rozentuin grenst aan de Oval Office, het presidentiële kantoor in het Witte Huis. Tijdens Trumps eerste presidentschap nam zijn vrouw Melania de tuin ook al onder handen. Er werd toen een nieuw irrigatiesysteem geïnstalleerd.

De Rozentuin werd in 1913 aangelegd door Ellen Wilson, de vrouw van president Woodrow Wilson. Sindsdien zijn er wel veranderingen in aangebracht, maar nog niet eerder had iemand het idee om het gras te verwijderen. In november 2022 trouwde de oudste kleindochter van Trumps voorganger Joe Biden nog in de Rozentuin. En in 1971 trad de dochter van president Richard Nixon er in het huwelijk.