Zelensky: reken niet meer op VS, tijd voor Europees leger

De decennialange bescherming van de Amerikanen loopt ten einde, maakt Zelensky op uit de uitlatingen van de nieuwe president Donald Trump en zijn regering. „Vanaf nu zullen de dingen anders zijn en Europa moet zich daaraan aanpassen. Europa heeft een leger nodig, een leger van Europa.”

Samen met het rap gegroeide, versterkte en op het slagveld geharde Oekraïense leger kan Europa Rusland buiten de deur houden, denkt Zelensky. Zonder Europa redt Oekraïne het niet, maar omgekeerd volgens hem evenmin. Dat alles komt niet in de plaats van de NAVO, haastte Zelensky zijn „goede vriend Mark Rutte” gerust te stellen, maar zet de ongelijke verdeling van de lasten tussen de VS en Europa recht.

De VS maakten de afgelopen dagen duidelijk dat het NAVO-lidmaatschap er niet in zit. Tot woede van Oekraïne en Europese bondgenoten, die de VS al concessies zagen doen voor vredesbesprekingen ook maar begonnen waren. Zelensky probeert de toetreding toch „op tafel” te houden en ook andere NAVO-landen houden dapper vol dat wat nu niet kan misschien later wel mogelijk is. Als Rusland over NAVO-toetreding beslist is dát kennelijk „het belangrijkste NAVO-land” en niet de VS, sneerde Zelensky.

De Oekraïense president bleef erop hameren dat vredesbesprekingen niet buiten Oekraïne en Europa om kunnen. Hij was „niet blij” dat Trump eerst zijn Russische collega Poetin belde en daarna pas hem. Maar „gevaarlijker zou het zijn als er eerst een ontmoeting komt met Poetin en dan pas met Oekraïne”.

Zelensky haalde uit naar Europese dwarsligger Hongarije, dat volgens hem moet kiezen tussen Europese samenwerking of uitgeleverd te zijn aan Rusland. „Als je niet voor Brussel kiest, kies je voor Moskou.”

Zelensky waarschuwde verder dat Rusland troepen samentrekt in Belarus. Daarmee zou het ook drie aangrenzende NAVO-landen bedreigen.