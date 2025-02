Weer gijzelaars in Gaza overgedragen aan Rode Kruis

De vrijlating van gijzelaars maakt deel uit van het bestand tussen Israël en Hamas. Die militante Palestijnse groep kondigde vorige week aanvankelijk aan de vrijlating van gijzelaars te zullen opschorten. Hamas verweet Israël toen gemaakte afspraken niet na te komen. Israël reageerde woedend. Na internationale bemiddeling werd duidelijk dat de geplande vrijlating van Sagui Dekel-Chen, Sasja Troepanov en Yair Horn toch zou doorgaan.

Hamas hield twee van de gijzelaars gevangen, Islamitische Jihad de derde. De mannen werden op een podium in de Gazastrook gepresenteerd en mochten daarna vertrekken in voertuigen van het Rode Kruis. In Israël wordt de vrijlating van gijzelaars op de voet gevolgd. Op een plein in Tel Aviv verzamelden zich zaterdag honderden mensen om de overdracht live te volgen, is te zien op een livestream op de nieuwssite Times of Israel. Na de vrijlating ging op het plein gejuich op.

Een week geleden kwamen ook gijzelaars vrij. Toen ontstond naderhand ophef omdat ze er ernstig verzwakt uitzagen.