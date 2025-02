Nieuwszender: VS willen helft Oekraïense aardmetalen

De VS hebben volgens ingewijden ook het signaal afgegeven dat ze mogelijk bereid zijn om troepen in te zetten om de mineralen te bewaken. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zou het conceptvoorstel deze week in Kyiv hebben voorgelegd aan president Volodymyr Zelensky. Die weigerde naar verluidt er meteen voor te tekenen en zei dat hij het nader wilde bestuderen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft al duidelijk gemaakt dat hij voor 500 miljard dollar (476 miljard euro) aan waardevolle grondstoffen wil ontvangen. Oekraïne is rijk aan mineralen die worden verwerkt in allerlei producten.