Spoedberaad EU-buitenlandministers over vredesoverleg Oekraïne

Buitenland

De buitenlandministers van de EU-landen hebben een spoedvergadering belegd na een week van soms onaangename verrassingen uit Washington. Minister Caspar Veldkamp en zijn collega’s buigen zich zondag over de betrekkingen met de Verenigde Staten en over de oorlog in Oekraïne en de vredesbesprekingen die in de maak zijn.