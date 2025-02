Europese Unie blijft Oekraïne onvoorwaardelijk steunen

Buitenland

De Europese Unie blijft Oekraïne steunen totdat er een rechtvaardige, alomvattende en duurzame vrede is bereikt. Dat hebben de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de voorzitter van de EU-leiders António Costa de Oekraïense president Volodymyr Zelensky nogmaals toegezegd. Dat deden zij tijdens een ontmoeting in de marge van de internationale veiligheidstop in München.