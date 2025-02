Parijs noemt deel avenue naar Russische politicus Navalni

De Avenue de Pologne wordt deels naar Navalni genoemd mede omdat de straat is gelegen in een chique wijk waar veel Russische immigranten zijn komen wonen en waar ook de Russische ambassade is. Het is niet gebruikelijk dat er een straat naar iemand wordt genoemd die nog geen vijf jaar dood is, maar voor Navalni wordt een uitzondering gemaakt.

Het Kremlin ontkent dat Navalni zou zijn vermoord zoals onder anderen diens weduwe Joelia Navalnaja beweert. Zij stelt dat president Poetin achter de dood van haar man zit. Ze zei vrijdag op de Veiligheidsconferentie van München dat het zinloos is met Poetin te onderhandelen over vrede in Oekraïne, een belangrijk onderwerp op de conferentie.