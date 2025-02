Twee instellingen in de gezondheidszorg die geld krijgen voor medische zorg in het buitenland hadden het besluit van de regering bij de rechter aangevochten.

De rechter Amir Ali die in november door toenmalig president Joe Biden werd aangesteld, verbiedt de regering de fondsen voor buitenlandse hulp te bevriezen, op te heffen of op een andere manier te hinderen.

USAID is een in 1961 opgerichte hulporganisatie van de Amerikaanse overheid die nauw samenwerkt met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de huidige buitenlandminister Marco Rubio zou het agentschap waar 10.000 mensen werken kunnen worden opgeheven. De regering is al met een reorganisatie bezig om het aantal werknemers terug te dringen naar ongeveer driehonderd.