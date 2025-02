Advocaat vreest dat drugscrimineel Marco E. is gedood in Mexico

„Ik heb de foto’s gezien. Het lijkt er sterk op dat het om mijn cliënt gaat. Ook zijn vader denkt dat het om Marco gaat”, aldus Kuijpers. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken en het OM kunnen de dood nog niet bevestigen.

E. werd in oktober 2020 tot zeven jaar en vier maanden veroordeeld voor de smokkel van drugs van Brazilië naar Nederland. In 2014 en 2015 zou hij samen met anderen 400 kilo cocaïne naar Nederland hebben binnengebracht in containers met ananassen. Hij vluchtte naar het buitenland. Sinds november 2023 stond E. op de lijst van meest gezochte criminelen van Europol.

Ook zijn vader, Henk E., werd in deze zaak veroordeeld. Het hof legde hem elf jaar en vier maanden cel op voor drugssmokkel en het omkopen van douanier Gerrit G. De vader is een oude bekende van justitie. Hij kreeg in 1998 levenslang voor een liquidatie en grootschalige drugshandel. In hoger beroep werd die straf verlaagd naar 18 jaar.

Vader en zoon werden eerder verdacht van de moord op Pepijn van der Velden (32). Hij werd in februari 2013 doodgeschoten gevonden in een auto aan de Aalbes in Rotterdam. De moord is nog altijd niet opgelost.

Lange tijd was onbekend waar Marco E. zich bevond. In oktober vorig jaar waren er speculaties dat hij zou zijn omgekomen bij geweld tussen drugsbendes in de Mexicaanse staat Sinaloa. Eerder dat jaar meldde het AD dat hij was neergeschoten bij een achtervolging in Turkije. Hij zou daarbij zwaargewond zijn geraakt en meerdere dagen in het ziekenhuis hebben gelegen. In 2023 dook een foto op van Marco E. omringd door gewapende mannen in militaire kleding.

Eind 2023 meldde De Telegraaf dat Marco E. genoemd werd in het onderzoek naar een reeks aanslagen bij een loodgieter in Vlaardingen. Eerder dat jaar in mei gaf de Schiedammer een interview aan de regionale omroep Rijnmond. Daarin ontkende hij iets te maken te hebben met de reeks explosies bij de loodgieter. „Het is een heksenjacht. Er is 0.0 bewijs dat ik ergens mee te maken heb”, zei hij.