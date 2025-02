Volgens een eerste berekening van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die vrijdagmorgen werd gepubliceerd, steeg het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van 2024 met 0,4 procent ten opzichte van het derde kwartaal.

Het bbp is het totale bedrag dat door alle Nederlanders wordt verdiend. In heel vorig jaar steeg het met 0,9 procent.

Zowel de export als de investeringen door bedrijven namen toe, maar vooral de consumptie door de Nederlandse burgers zorgde voor de groei. Zij gaven in december 2024 bijna 2 procent meer uit dan in de vergelijkbare periode een jaar eerder. Ze kochten zowel meer goederen als diensten.

Vacatures

Het aantal vacatures steeg in de laatste drie maanden van 2024 met 7000, tot 404.000, terwijl het aantal werklozen gelijk bleef. Dat waren er 374.000, evenveel als een kwartaal eerder. Dat betekent dat er voor elke 100 werklozen 108 vacatures openstaan, aldus het statistiekbureau. In het derde kwartaal was die verhouding nog 100 werklozen op 106 openstaande vacatures.

De stijging van het aantal vacatures is opvallend, na twee jaar waarin dit aantal vrijwel onafgebroken afnam. De handel, de zorg en de zakelijke dienstverlening zijn samen goed voor ongeveer de helft van alle openstaande vacatures in Nederland.

De sterkste toename was te zien in de bouw- en horecasector, de sterkste afname in het aantal vacatures zag het statistiekbureau bij het openbaar bestuur, de financiële dienstverlening en het onderwijs.