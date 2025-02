Trump gaf eind januari een decreet uit waarin stond dat de Verenigde Staten „de zogenoemde ‘transitie’ van een kind van het ene geslacht naar het andere niet zullen betalen, propageren, bevorderen, helpen of ondersteunen”. Het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken kreeg opdracht „om alle passende maatregelen te nemen om een einde te maken aan de chemische en chirurgische verminking van kinderen”.

Door het decreet dreigden jongeren tot 19 jaar niet meer behandeld te kunnen worden. Soms gaat het daarbij om operaties, in andere gevallen bijvoorbeeld om puberteitsremmers of hormonen. In de zaak bij de rechter in Maryland zeiden de klagers dat ziekenhuizen na het decreet van Trump meteen afspraken afzegden, waardoor de patiënten geen zorg meer kregen.