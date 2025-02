„De verklaringen van de Amerikaanse president Donald Trump en zijn regering brengen het uiteindelijke doel van de onderhandelingen en de regeling waar president Trump naar op zoek is in gevaar”, zei Koeleba tegen het Duitse persbureau DPA. Hij was van 2020 tot 2024 buitenlandminister van Oekraïne.

Trump heeft gezegd dat hij de oorlog in Oekraïne wil beëindigen door directe onderhandelingen met de Russische president Vladimir Poetin.

Tegelijkertijd zei de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth in Brussel dat de hoop van Oekraïne om lid te worden van de NAVO onrealistisch was. Hegseth zei ook dat het onwaarschijnlijk is dat Oekraïne in staat zou zijn de gebieden terug te winnen die het sinds 2014 heeft verloren. Hij sloot het sturen van Amerikaanse troepen of een NAVO-missie naar Oekraïne uit om een vredesakkoord af te dwingen.

„Het lijkt erop dat deze twee cruciale posities zijn opgegeven zonder zelfs maar het punt van afdingen en onderhandelen te hebben bereikt”, zei Koeleba.