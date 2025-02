De leerling werd woensdag 5 februari zwaargewond aangetroffen op de school aan het Colijnplein. Een dag later overleed hij. Een misdrijf is uitgesloten, maar omdat bij zijn dood een vuurwapen betrokken was, werd daar een onderzoek naar ingesteld.

Uit dat onderzoek kwamen de twee verdachten naar voren. Zij zitten vast en worden verhoord.