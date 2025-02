De 71-jarige Kennedy geldt als een vaccincriticus en dat maakte zijn benoeming omstreden. Ook binnen de Republikeinse Partij van president Donald Trump waren er zorgen over zijn kandidatuur. Daardoor was aanvankelijk onduidelijk of er voldoende politieke steun was om hem als gezondheidsminister aangesteld te krijgen.

Kennedy, een neef van de vermoorde Democratische president John F. Kennedy, deed vorig jaar aanvankelijk als onafhankelijk kandidaat mee aan de presidentsverkiezingen. Later staakte Kennedy zijn campagne en sprak hij steun uit voor Donald Trump. Die beloonde zijn prominente bondgenoot met een belangrijke baan in zijn regering. Hij heeft beloofd dat Kennedy „los mag gaan” op de gezondheidszorg.