Tijdens het Oekraïense offensief in Koersk, dat vorige zomer begon, was aanvankelijk veel meer terrein ingenomen. In september stonden nog 1300 vierkante kilometer onder Oekraïense controle.

Het Kremlin verwierp het idee om de veroverde gebieden in Oekraïne te ruilen voor het door Oekraïne bezette deel van Rusland als onmogelijk. Het Oekraïense leger zal uit Koersk worden verdreven, aldus Moskou. Rusland controleert bijna een vijfde van Oekraïne, ruim 112.000 vierkante kilometer.