Het OM eiste een levenslange gevangenisstraf tegen de verdachte, de 51-jarige Richard K. Advocaat Justus Reisinger vroeg de rechtbank die eis niet te volgen. K. ontkent dat hij op de bewuste dag het plan heeft gehad om het paar te doden. Volgens Reisinger ontbreekt het bewijs voor die stelling.

K. schoot eerst Ineke dood, nadat hij haar auto had klemgezet op de Bargerweg, nabij haar huis. K. had Sam en Ineke dat huis een jaar eerder verkocht. Al snel na de verkoop rees er een steeds heviger wordend conflict tussen K. en de latere slachtoffers, die onder meer klaagden over verborgen gebreken. „De cocktail werd in de dagen naar 16 januari 2024 steeds giftiger”, zei de raadsman.

Reisinger meent dat K. is „getriggerd” door het herhaaldelijk toeteren door Ineke, nadat hij uit zijn auto was gestapt. K. liep naar de auto van de vrouw en schoot vier keer op haar, met dodelijk gevolg.

Daarna reed hij naar het huis van Ineke en Sam en doodde hij Sam met extreem veel geweld. Volgens Reisinger is de gewelddadige dood van Sam het gevolg geweest van een gevecht en niet van een executie.

Reisinger drong opnieuw aan op nader neurologisch onderzoek van K., die in het verleden een herseninfarct en meerdere tia’s kreeg. Eerder wees de rechtbank soortgelijke verzoeken af. Neurologische problemen kunnen van invloed zijn op de toerekeningsvatbaarheid van K., meent de raadsman. Hij wil dat de rechtbank K. verminderd toerekeningsvatbaar verklaart en daar rekening mee houdt in het bepalen van de straf; dat zou betekenen dat de rechtbank een tijdelijke en niet de levenslange gevangenisstraf moet opleggen.

Het OM ziet de verdachte als volledig toerekeningsvatbaar en ziet de moorden als een reeks bewuste keuzes.

K. maakte kort gebruik van zijn laatste woord. „Ik voel medeleven en empathie”, zei hij alleen. Het proces is nog niet afgerond. Er volgt nog een derde zitting tussen 25 februari en 10 maart, om de verdediging te laten reageren op een ingediende schadeclaim. De rechtbank is van plan op 24 maart uitspraak te doen.