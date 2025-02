Lage suikerprijs drukt rendement bietenteelt

De coöperatieve suikerbietenverwerker Royal Cosun maakte donderdag bekend dat de gemiddelde opbrengst per hectare voor de oogst van 2024 uitkomt op 3272 euro. Vorig seizoen was dit 5879 euro –een record– en voor de in 2022 geteelde bieten ontvingen akkerbouwers in doorsnee 5483 euro per hectare.

Cosun betaalt de ruim 8000 aangesloten akkerbouwers voor bieten van standaardkwaliteit 47,25 euro per ton. Vorig jaar was dat nog 78 euro.

Suikermarkt

De terugval is te wijten aan de sterke daling van de prijzen op de internationale suikermarkt in 2024 en 2025. Cosun spreekt van „een toenemende onbalans in vraag en aanbod” van suiker. Sinds een wijziging van de betalingssystematiek in 2023 werken marktontwikkelingen sneller door in de bietenprijs.

Ook het weer in Nederland heeft grote invloed gehad op het rendement van de bietentelers. Door het natte voorjaar konden veel bieten pas laat gezaaid worden. De gemiddelde oogst per hectare is uitgekomen op 12.200 kilogram suiker. Dat is 12 procent lager dan het gemiddelde over de vorige vijf jaar. Coöperatievoorzitter Arwin Bos spreekt van „de slechtste bietenoogst in jaren”.

Cosun is volgens Bos „vastberaden” om het rendement van de suikerbietenteelt te vergroten. Hiernaast zoekt het concern, dat zichzelf presenteert als agrifoodonderneming, naar nieuwe kansen om de waarde van akkerbouwgewassen te vergroten.

Resultaat

Cosun als bedrijf draait goed. Volgens topman Hans Meeuwis is het verdienvermogen „verder verbeterd”. Het voorlopige bedrijfsresultaat voor ledentoeslag bedraagt 386 miljoen euro. Historisch gezien is dat een „sterk resultaat”, hoewel lager dan de 525 miljoen euro in het recordjaar 2023. De ledentoeslag –het deel van het rendement dat in de bietenprijs wordt verwerkt– bedraagt 74 miljoen euro. Over oogst 2023 was dat 267 miljoen. De netto winst na verwerking van de ledentoeslag daalt van 163 naar 118 miljoen euro.

Meeuwis kondigde aan dat Cosun de groeistrategie Unlock 30 gaat versnellen. De efficiëntie moet omhoog, de kosten omlaag en de keten wordt verder vergroend. In het kader van risicospreiding wil het concern groeien in aardappelproducten, die door dochter Aviko op de markt worden gebracht, en extra inzetten op de ontwikkeling plantaardige ingrediënten voor de voedingsindustrie. Voor dit laatste wordt een nieuwe divisie opgezet.

Cosun verwacht dat het politieke en economische klimaat ook in 2025 onzeker zal zijn. Daarom is het volgens een persverklaring extra belangrijk dat het concern het vermogen heeft om zich aan te passen.