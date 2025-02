Zwaar materieel mag niet via grenspost Rafah naar Gaza

De grenspost tussen Gaza en Egypte was maandenlang dicht na de Israëlische overname van de overgang, maar heropende onlangs voor de evacuatie van gewonden en zieken. Er worden via Rafah geen hulpgoederen geleverd. De Israëlische woordvoerder zegt dat dat niet is toegestaan volgens het bestand dat vorige maand inging. Er heeft volgens hem geen coördinatie plaatsgevonden over het toelaten van zwaar materieel en mobiele huizen.

Gaza kan bulldozers en ander zwaar materieel goed gebruiken bij het puinruimen na ruim een jaar oorlog. Volgens de Verenigde Naties is meer dan 60 procent van de woningen kapot door de vele Israëlische aanvallen. Daarnaast is er ook grote schade aan onder meer de wegen en andere infrastructuur.