PVV wil in 27 nieuwe gemeenten meedoen aan verkiezingen

Het gaat bijvoorbeeld om de steden Assen, Leeuwarden en Delft. In de Gelderse gemeenten Overbetuwe, Tiel en Heumen waar Wilders werft, deed de partij vorige keer nog niet mee. Hetzelfde geldt voor de meeste gemeenten die de PVV-leider opsomt in Drenthe, Friesland en Zeeland. Het is mogelijk dat de PVV bij verkiezingen voor 2022 wel op de lijst stond in deze gemeenten.

De PVV zit momenteel ook in de Arnhemse gemeenteraad, maar Wilders zoekt daar geen kandidaat-raadsleden. Het is niet duidelijk of de partij daar al genoeg mensen heeft, of dat de PVV in 2026 niet meer meedoet in Arnhem.