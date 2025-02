Louis Spohr rondde zijn Passionsoratorium in 1835 af. Het werk klonk voor het eerst op Goede Vrijdag in de Hof- en Garnisonkirche in de Duitste stad Kassel en maakte diepe indruk op de hoorders. Daarna volgden uitvoeringen van ”Des Heilands letzte Stunden” in de nodige Duitse steden en onder andere in Engeland. De Duitse componist Spohr (1784-1859) gold in zijn tijd ook als een vioolvirtuoos, die zich kon meten met de beroemde Niccolò Paganini. Hij schreef symfonieën, oratoria, opera’s en kamermuziek.

Het Passionsoratorium wordt nu uitgevoerd door solisten, het Kammerchor Stuttgart en Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Het geheel staat onder leiding van Frieder Bernius.

Louis Spohr – Des Heilands letzte Stunden; 2-cd ; € 29,90; Carus (Carus 83.540); bestellen: carus-verlag.com

Rezitativ und Solo-Quartett: "Maria" (Spohr)

Chor der Priester und des Volks: "Schmach! Schmach!" (Spohr)

Chor der Priester und des Volks: "Arzt, der allen half" (Spohr)