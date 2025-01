Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland laten twee studenten toe tot studie predikant

S. de Boer is 45 jaar, gehuwd en vader van acht kinderen. Hij is lid van de oud gereformeerde gemeente van Urk. Op dit moment is hij ondernemer. De Boer is de vierde Urker in 14 jaar tijd die door de OGGiN wordt toegelaten.

Tegen het Urkerland zei De Boer: „Als de Heere overkomt, wordt de mens gewillig. Zo heb ik het maandag ook ervaren tijdens het houden van de proefpreek. Dat kan uit jezelf niet, maar wél als de Heere je geeft wat je moet spreken.”

J.C. Poppe is 50 jaar, gehuwd en vader van vijf kinderen. Hij is ouderling van de oggiN te Geldermalsen en van beroep stafjurist.

Ds. A.J. van Wingerden was zes jaar geleden de laatste student die was toegelaten tot de studie.

Volgende week maandag wordt onder andere besloten wie de predikantenopleiding ter hand zal nemen en wanneer beide studenten mogen beginnen met preken, aldus J.M. Verwijs, algemeen scriba van het kerkverband.

De OGGiN tellen op dit moment 9 predikanten, 56 gemeenten en 4 afdelingen.