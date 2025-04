KLM merkt effect kostenbesparingen, maar ‘is er nog lang niet’

Het pakket aan maatregelen moet dit jaar leiden tot een besparing van 450 miljoen euro. De eerste stap lijkt nu genomen. „Operationeel hadden we een goed kwartaal met veel minder annuleringen en de beste vertrekpunctualiteit van de afgelopen twee jaar”, zegt Rintel in een toelichting op de kwartaalresultaten. „Dat is een goede prestatie, met positieve gevolgen voor onze klanten en onze inkomsten.”

Financieel topman Bas Brouns verwacht dat de positieve impact van de maatregelen gedurende het jaar toeneemt. „Dat is ook nodig, want ondanks de omzetgroei staat de winstgevendheid onder druk door onder meer stijgende kosten van materieel, personeel en havengelden”, aldus Brouns. „Ook de geopolitieke onzekerheid benadrukt de noodzaak van kostenbeheersing en efficiëntie, aangezien de gevolgen voor vervoer, de toeleveringsketen en vracht nog onduidelijk zijn.”

Het operationele verlies van KLM begin dit jaar kwam uit op 199 miljoen euro, tegen 290 miljoen euro een jaar eerder. De kosten liepen vorig jaar onder meer op door een tekort aan piloten, onderhoud en problemen met de levering van onderdelen. Als gevolg daarvan was er minder capaciteit beschikbaar. Ook moest KLM begin vorig jaar klanten compenseren als gevolg van verstoringen in januari en februari.