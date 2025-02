Benedictijnen onderzoeken misbruik; Thomas Quartier als diaken geschorst

Er komt een onderzoek naar vijf benedictijnerabdijen in de Vlaams-Nederlandse provincie, meldde het Nederlands Dagblad woensdag. Quartier, die ook hoogleraar is in Nijmegen, mag „niet meer publiekelijk optreden als benedictijner monnik”. Dat is dinsdag bekendgemaakt via een verklaring van de abt-president van de benedictijnerorde in Rome, waar de vijf abdijen onder vallen.

Uit onderzoek van het Nederlands Dagblad bleek eerder dat Quartier is beschuldigd van psychisch en emotioneel misbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat betrof een voormalig student van Quartier die als novice was ingetreden in de Sint-Willibrordsabdij in Doetinchem. Abt Henry Vesseur, die nu op non-actief is gezet, regelde een overplaatsing naar een abdij in Leuven.

Abt-president Ignasi Fossas uit Rome, onder wie de vijf abdijen vallen, spreekt in een verklaring over „voorzorgsmaatregelen” tegen Vesseur. Die mag tot die tijd niet meer voorgaan in publieke vieringen van de sacramenten, meldt ook de Sint-Willibrordsabdij zelf in een verklaring.

Ongepast

De onderzoeken en bezoeken die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd, hebben volgens Fossas „een situatie van persoonlijke en structurele kwetsbaarheid aan het licht gebracht, die de kloosters van de provincie op verschillende manieren treft en die heeft geleid tot ongepaste en inadequate houdingen”.

De tot nu toe onderzochte beschuldigingen hebben geen betrekking op seksueel misbruik van minderjarigen, aldus de abt-president. Het gaat om grensoverschrijdend gedrag tussen volwassenen.

Het Vaticaanse Dicasterie voor de Instituten van het Gewijde Leven moet tot een eindoordeel komen.