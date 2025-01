Mogelijk misbruik in vier abdijen in Nederland en Vlaanderen

Dit meldt het Nederlands Dagblad.

Het onderzoek ligt in de handen van twee verschillende commissies. Dat heeft ermee te maken dat de orde der benedictijnen een lappendeken is zonder centrale aansturing.

Mia De Schamphelaere, coördinator van het Vlaamse Opvangpunt seksueel misbruik in de kerk, onderzoekt beschuldigingen van seksueel misbruik door meerdere monniken van de Vlaamse abdijen in Leuven en Affligem. De onderzoekers richten zich ook op het grensoverschrijdend gedrag waarvan monnik en voormalig Theoloog des Vaderlands Thomas Quartier door een toenmalige novice is beschuldigd. Dit zou hebben plaatsgevonden in de abdij Slangenburg in Doetinchem.

Ondertussen loopt er nog een ander onderzoek naar seksueel misbruik dat in de jaren 1990 in de Abdij Sint-Benedictusberg bij Vaals (Nederlands Limburg) zou hebben plaatsgevonden. Deze abdij valt onder een andere ‘congregatie’ van de benedictijnse kloosterfederatie.