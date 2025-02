Trump wil dat Amerikaanse diplomaten met één stem spreken

In een decreet zegt Trump dat de minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, „de buitenlandse dienst en het beheer van de buitenlandse betrekkingen zal hervormen om een ​​getrouwe en effectieve uitvoering van de agenda van het buitenlandbeleid van de president te garanderen”.

Hij waarschuwt dat al het personeel dat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in dienst is om het Amerikaanse buitenlandbeleid uit te voeren „dit doet onder leiding en gezag van de president”. Trumps decreet is getiteld „Eén stem voor Amerika’s buitenlandse betrekkingen” en is gericht tegen zowel beroepsdiplomaten als duizenden andere medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij dit ministerie werken wereldwijd ongeveer 80.000 mensen.