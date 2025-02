Woensdag heeft de rechtbank K. urenlang ondervraagd over de aanloop naar de moorden, die de schokkende climax vormden van een slepende ruzie. In januari 2023 had K. de slachtoffers Sam (38) en Ineke (44) zijn geboortehuis aan de Bargerweg verkocht. Verborgen gebreken leidden tot grote spanningen en een reeks incidenten. Twee dagen voor de moorden kwam het nog tot een confrontatie tussen K. en Sam, waarbij ook enig geweld werd gebruikt. De politie pakte Sam op. Hij kwam een dag later weer op vrije voeten.

Op de bewuste ochtend ging K. naar zijn schuur, nabij de woning. Nadat hij daar was vertrokken, reed hij Ineke tegemoet, die net haar dochter naar school had gebracht. K. schoot haar in haar auto dood. Direct daarna doodde hij Sam door hem te beschieten, te steken en te slaan met een geweer.

De rechtbank zal donderdag beelden bekijken van de moorden. Volgens de voorzitter gaat het om „echt, echt nare beelden” en zijn deze „van een uitzonderlijke heftigheid”. Woensdag zijn beelden getoond van de momenten voorafgaand aan het dodelijke geweld, tijdens het verhoor van K. Op zijn verzoek is dat verhoor onderbroken, omdat hij moe was en zich niet meer kon concentreren.

Donderdag komen nabestaanden aan het woord en zal de officier van justitie zijn strafeis formuleren. Een belangrijke vraag is of er bewijs is voor een vooropgezet plan en dus moord. De advocaten van K. zullen dit in hun pleidooi bestrijden.