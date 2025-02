Wankele coalitie in Den Haag verdedigt plannen rond auto’s

De coalitie in Den Haag bestaat uit D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA en DENK. Zij hebben een minderheid in de raad. Met name CDA zou weinig voelen voor de plannen van de anderen. Dat kan het voortbestaan van de samenwerking in gevaar brengen. Als de coalitie ten val komt, moet Den Haag een nieuw college krijgen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Dat wordt de vijfde coalitie in zeven jaar tijd.

Den Haag had in 2023 aangekondigd dat mensen in nagenoeg de hele stad zouden moeten betalen om hun auto aan de straat te parkeren. Een inwoner van de stad begon een burgerinitiatief voor een referendum om dat te voorkomen. Ongeveer 15.000 mensen ondertekenden die oproep. Het college lag lang dwars, maar ging vorige maand overstag. De coalitie stelt echter voor om het referendum niet over betaald parkeren zelf te laten gaan, maar over de vraag of parkeerdruk en draagvlak mogen meewegen bij het uitbreiden van betaald parkeren. Daar zijn oppositiepartijen boos over.

Het andere omstreden plan gaat over de uitstootvrije zone. Sinds begin dit jaar mogen alleen bestelbussen en vrachtauto’s die op elektriciteit of waterstof rijden in het centrum komen. Dit moet volgend jaar worden uitgebreid naar de kust, van Kijkduin tot Scheveningen. Daar kwam veel weerstand tegen. Mede daardoor hebben de zes coalitiepartijen geen meerderheid in de gemeenteraad meer. Twee raadsleden, van PvdA en CDA, stapten in november over naar Hart voor Den Haag, de grootste fractie.

Den Haag is de dichtstbevolkte gemeente van Nederland. Meer dan een half miljoen mensen wonen op een grondgebied dat kleiner is dan het eiland Terschelling, en in de komende jaren komen daar waarschijnlijk nog tienduizenden inwoners bij. Dat kan leiden tot een explosieve toename van het aantal auto’s.