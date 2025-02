Scholz verdedigt zich tegen beschuldiging van racisme

„Mensen kunnen mij van veel beschuldigen, maar niet dat ik een racist ben”, reageert Scholz in Der Spiegel. „De term die ik gebruikte, heeft in het normale taalgebruik geen enkele racistische betekenis en zo bedoelde ik het ook niet”, aldus Scholz, die wel toegaf dat hij het woord ‘hofnar’ gebruikte.

Het incident vond plaats tijdens een feest met veel prominenten uit de Duitse politiek. Scholz sprak volgens FOCUS met een glas wijn in de hand over de christendemocratische CDU. Hij zou hebben gezegd dat die partij steeds verder afgleed richting fascisme, nu partijleider Friedrich Merz voor het aannemen van een motie de steun had gebruikt van de rechts-radicale Alternative für Deutschland. Toen Chialo, zelf van CDU, de bondskanselier vroeg of hij dat werkelijk meende, zei Scholz: „Elke partij heeft zijn hofnar.”

De sociaaldemocratische partij van Scholz (SPD) zegt juridische stappen te nemen tegen FOCUS vanwege de racismebeschuldiging. Chialo heeft niet gereageerd op de berichtgeving.

Scholz vecht op dit moment voor zijn toekomst als bondskanselier. Over anderhalve week zijn de verkiezingen en zijn partij staat ver achter CDU.