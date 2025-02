VS: we blijven niet betalen voor kampen in Syrië

In de Syrische kampen bevinden zich onder meer gezinnen die banden zouden hebben met Islamitische Staat (IS). Die terreurgroep riep in 2014 een kalifaat uit in Syrië en Irak, maar kon daar worden teruggedrongen. Jaren later zitten nog steeds veel mensen vast in kampen, onder wie ook veel buitenlanders. In het kamp al-Hol zouden zich nog zo’n 40.000 personen bevinden. De Koerdische militie die gaat over het kamp wil graag dat landen hun burgers repatriëren.

Ambassadeur Shea stelt nu een stopzetting van de Amerikaanse steun voor de kampen in het vooruitzicht. „De hulp van de Verenigde Staten heeft een cruciale rol gespeeld bij het beheren en beveiligen van de kampen al-Hol en Roj in noordoost-Syrië. Bovendien is deze steun van vitaal belang voor de door de Syrische Democratische Strijdkrachten beheerde faciliteiten waar duizenden IS-strijders vastzitten. Deze hulp kan echter niet eeuwig doorgaan.”