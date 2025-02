Berlijn, Parijs en Madrid: geen vrede zonder Oekraïne en Europa

„Er zal geen rechtvaardige en bestendige vrede zijn in Oekraïne zonder de deelname van de Europeanen”, zei de Franse minister Jean-Noël Barrot bij overleg met zijn collega’s van andere belangrijke bondgenoten van Kyiv. De Duitse en Spaanse minister benadrukten nog eens dat er geen besluiten kunnen worden genomen buiten Oekraïne om.

„Niets over Oekraïne zonder Oekraïne” was tot het aantreden van Trump ook in Washington het motto. Rusland heeft altijd aangestuurd op rechtstreeks overleg met de VS. Europese landen vreesden de laatste tijd al niet te mogen meepraten, terwijl volgens diplomaten ook hun veiligheid in het geding is en Trump bovendien extra inspanningen van hen eist.