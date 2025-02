President Oostenrijk gaat weer met partijen praten over formatie

Buitenland

De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen gaat de komende dagen met de partijen in gesprek over het vervolg van de regeringsformatie. Eerder op de dag mislukte een formatiepoging van de radicaal-rechtse FPÖ met de conservatieve ÖVP. Daarmee is er geen logische route naar een meerderheidskabinet meer, omdat gesprekken over andere combinaties van partijen ook al waren vastgelopen.