Vinnik runde jarenlang een platform voor cryptomunten waar miljarden dollars aan crimineel geld werden witgewassen. Hij werd in 2017 opgepakt in Griekenland, dat hem eerst uitleverde aan Frankrijk en later aan de VS. Vorig jaar bekende de 45-jarige Rus schuld aan witwassen. Zijn advocaat verwachtte dat hij een celstraf van tien jaar zou krijgen.

Volgens een Amerikaanse functionaris is Vinnik op dit moment nog in Californië en wacht hij daar om teruggebracht te worden naar Rusland. Wel zou hij 100 miljoen dollar (97 miljoen euro) moeten afstaan aan de Amerikaanse regering.

Het Witte Huis meldde dinsdag bij de bekendmaking van de vrijlating van Fogel al dat het ging om een „ruil” met Rusland, maar zei nog niet om wie het ging. President Donald Trump zei dat hij „niet te veel” hoefde op te geven.

Fogel is een Amerikaanse schoolleraar die in Rusland werd gepakt met medische marihuana. Hij zat een celstraf uit van veertien jaar. De zestiger werd dinsdag na terugkomst in de VS direct in het Witte Huis ontvangen door Trump.