In een arbeidsmarktprognose uit december van Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn (AZW) werd nog gesproken over een tekort van 266.000 medewerkers binnen tien jaar en dat was al een verviervoudiging van een eerder tekortcijfer. Van Krimpen spreekt tijdens een persconferentie na de publicatie van de jaarcijfers van een „enorme groep”, ten opzichte van de ongeveer 400.000 vacatures die op dit moment in totaal in alle sectoren openstaan in Nederland.

In de zorg staan nu ongeveer 65.000 vacatures open. Ongeveer een derde daarvan betreft functies die niet direct zorggerelateerd zijn, zoals IT-, administratie- en schoonmaakfuncties. De nijpende tekorten zijn deels te wijten aan een toenemende zorgvraag door de vergrijzing. Ook de beperkte groei van de arbeidsproductiviteit in de zorg speelt een rol. Daarnaast is het verzuim in de sector structureel op een hoog niveau.

Op dit moment is de krapte in de technieksector het grootst in vergelijking met andere sectoren. Het tekort aan technici is en blijft heel hoog, met tussen de 70.000 en 80.000 openstaande vacatures, meldt Randstad. Vooral aan machinemonteurs, industrieel engineers en werkvoorbereiders is een groot tekort.

De kans is reëel dat de zorg over tien jaar de sector is met de meeste krapte, zegt Van Krimpen. Hij benadrukt wel dat het om een prognose gaat, „en prognoses zijn met onzekerheid vergeven”.

Als de tekorten dusdanig gaan oplopen is het volgens Van Krimpen aannemelijk dat partijen zullen proberen om dit tegen te gaan. „Je ziet dat de minister van Volksgezondheid probeert in te zetten op meer arbeidsproductiviteit”, licht hij toe. „Als dat daadwerkelijk lukt, dan gaan die tekorten vermoedelijk minder hard stijgen. Maar daar staat wel een vraagteken achter. Want tot op heden, en het is de lijntjes doortrekken, blijkt het toch hardnekkig en tegenvallen.”