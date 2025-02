De maatregelen zijn nodig om te voldoen aan de zogeheten Kaderrichtlijn Water, een Europese regeling die eisen stelt aan de waterkwaliteit. Er moeten bijvoorbeeld niet te veel medicijnresten in zitten, en juist wel genoeg vis. Nederland moet volgens eerder onderzoek al meer doen om de doelen in 2027 te halen. Maar ook voor maatregelen die al op de planning staan, is dus geld tekort.

Een jaar geleden schreef Madleners voorganger al dat de maatregelen van Rijkswaterstaat 24 tot 242 miljoen euro duurder zouden uitvallen dan verwacht. Behalve Rijkswaterstaat werken ook provincies en waterschappen aan schoner water. In totaal gaat het om duizenden acties zoals het aanpakken van riooloverstorten of het weghalen van vervuilde bagger.

Rijkswaterstaat moet nog 146 maatregelen nemen voor eind 2027. Het is „onzeker” of dat gaat lukken, schrijft Madlener. De organisatie kijkt onder meer of er goedkopere alternatieven voor de plannen zijn, maar volgens de minister is het gat te groot om daarmee op te lossen.

Het hele tekort in één klap betalen zou volgens Madlener te veel ten koste gaan van andere zaken. In aanloop naar de voorjaarsnota kijkt de minister hoeveel geld hij naar de waterkwaliteit kan en moet sluizen.