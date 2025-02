Verhoor verdachte moorden Weiteveen opgeschort

De rechtbank was kort daarvoor begonnen met het bekijken van camerabeelden, waaronder ook die van de dubbele moord. Zover kwam het niet.

K. staat woensdag en donderdag terecht voor de moord op het echtpaar Sam (38) en Ineke (44), bij en in hun huis in Weiteveen. Hij schoot eerst Ineke dood in haar auto en bracht vervolgens met veel geweld Sam om het leven. K. had een conflict met de slachtoffers over verborgen gebreken aan de woning die hij hun had verkocht. Veel van de schokkende gebeurtenissen staan op beeld.

De rechtbank toonde wel beelden van de momenten kort voor de moorden. K. ging die ochtend naar zijn schuur, nabij de woning van de slachtoffers. De schuur stond op een stukje land waar K. enkele paarden hield. Te zien was onder meer dat K. de camera’s in en om de schuur uitschakelt.

De rechtbank vroeg hem waarom hij dat deed, vooral omdat K. er tot dusver zeer op gebrand was zo veel mogelijk van het doen en laten van Sam en Ineke te registreren. K. zei dat het „toch geen zin had” om de camera’s in werking te houden. „Laat maar zitten, die camera’s”, zo luidde zijn verklaring.

Vervolgens vroegen K. en zijn advocaat Justus Reisinger om een korte pauze. K. heeft vorige week maandag een tia gehad. Hij heeft in het verleden een herseninfarct en meerdere tia’s gehad.

De rechtbank zette de zitting na het onderbreken van het verhoor van K. voort met het verhoor van drie deskundigen, die zowel de psyche als de neurologische conditie van de verdachte hebben onderzocht. K. is geobserveerd in het Pieter Baan Centrum. De deskundigen daar konden geen gedragsstoornis vaststellen en hebben geen advies uitgebracht over het al dan niet opleggen van de tbs-maatregel.

Advocaat Reisinger komt mogelijk nog met een verzoek de zaak aan te houden, voor nader neurologisch onderzoek.