Wetenschappers zien weinig voordeel in klimaatoplossing kabinet

Onderzoekers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) wijzen er in een woensdag gepubliceerde studie op dat de technologie gevaarlijk kan zijn voor de stabiliteit van het leven op aarde als de plantages voor biomassa ontstaan buiten huidige landbouwgebieden. En als zulke ‘klimaatplantages’ binnen de grenzen blijven die het evenwicht bewaren, dan is de hoeveelheid opgevangen CO2 laag, aldus de onderzoekers.

Concreet hebben de wetenschappers berekend dat in 2050 minder dan 200 miljoen ton aan CO2 uit de lucht wordt gehaald met behulp van deze technologie - als die binnen de grenzen blijft en daarmee water, natuur en biodiversiteit niet verder verstoort. „Dit is aanzienlijk minder dan in veel klimaatscenario’s wordt aangenomen”, schrijven de onderzoekers. Ter vergelijking: Nederland stootte in 2023 bijna 150 miljoen ton aan broeikasgassen uit.

BECCS staat voor Bio-Energy with Carbon Capture Storage. Het is een van de oplossingen genoemd in het klimaatplan van het ministerie van Klimaat en Groene Groei. Organisaties reageerden al eerder kritisch op het plan.

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) stelde in de zomer vorig jaar dat het kabinet niet meer om CO2-verwijdering heen kan om de klimaatdoelen te halen. De Nederlandse wetenschappers moedigden het kabinet aan om nu te beginnen om de technologie op tijd klaar te hebben. Ze noemden biomassa laten groeien, verbranden en de CO2 opvangen als een van de opties. In het rapport wezen de wetenschappers ook op mogelijke nadelen hiervan.

Zo kan het tot hogere voedselprijzen leiden, omdat biomassa relatief veel land en water gebruikt. Ook zagen de wetenschappers dat deze optie niet de hoogste opbrengst zou hebben. Dit komt mede door mogelijk gebrek aan maatschappelijk draagvlak of trage besluitvorming.