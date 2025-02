Van palmbomen naar sneeuwvlokken: bij het werk van een MAF-piloot horen training en flexibiliteit

Eenmaal aangekomen in Suriname, begint het deels opnieuw voordat je mag vliegen. Brevetten moeten worden omgezet naar Surinaamse papieren. Daarvoor moet je opnieuw een aantal examens doen. En omdat we hier onder een commerciële vliegvergunning opereren, eist de luchtvaartwet dat daar ook training voor wordt gegeven.

Als eenmaal alle training is afgerond, volgt ieder jaar een herhalingstraining. En natuurlijk elk halfjaar een uitgebreide vliegtest. De meeste training kunnen we zelf geven als MAF-vlieginstructeurs. Wij bewaken de competentie van onze piloten en de veiligheid van de vliegoperatie.

Maar wie bewaakt de bewakers? Ook daar is aan gedacht. Eens in de vier jaar moeten MAF-vlieginstructeurs naar de hoofdbasis in Nampa, Amerika, voor herhalingstraining. Zeer nuttig en leerzaam om met collega’s van over de hele wereld samen te zijn en van elkaar te leren. In de eerste week volgen we theorie en seminars, in de tweede week gaan we vliegen.

Deze keer wordt het nog mooier, omdat we met hele gezin kunnen gaan. Tot nu toe heb ik alle trainingen altijd alleen gedaan. Soms betekende dat wekenlang van huis zijn. Dit is een unieke kans en een groot voorrecht, beseffen we, en waarschijnlijk de enige keer dat we als gezin kunnen gaan. En zo staan we dus straks voor het eerst als gezin in Amerika. Dat belooft een hele ervaring te worden. Een dingetje nog wel: het is daar 45 graden koeler dan hier en dat vergt opnieuw flexibiliteit!

Joop van Weele is MAF-piloot in Suriname.