Tocht naar vliegveld bij Brazilië ging voor MAF-piloot Joop van Weele niet door vanwege potentieel gevaar

We hebben daar een procedure voor. Eerst vanuit de lucht het vliegveld inspecteren, een keer laag over de baan vliegen en pas landen als alles in orde lijkt. Het beloofde een leuke en interessante dag te worden!

Eerst zouden we landen op een vliegveld vlakbij. Eenmaal daar op de grond werden we echter ten strengste afgeraden om naar Viergebroeders te vliegen. Het zou te gevaarlijk zijn omdat er een bende gewapende stropers en goudzoekers actief is. Het verhaal leek me een beetje onwerkelijk, maar niet onmogelijk. Ik besloot contact op te nemen met de stad voor overleg. Hiervoor moest ik een kwartiertje lopen naar een gebouwtje met een internetverbinding via de satelliet.

We maakten een plan om eerst hoog over te vliegen en daarna steeds lager te gaan totdat zeker zou zijn dat we veilig konden landen. Toen ik terug naar het vliegtuig liep, hield een vrouw me staande. Ze drong aan om niet te gaan. Tsjonge, het dorp was toch wel begaan met deze kwestie!

Eenmaal terug bij het vliegtuig was ook de hoofdman van het dorp gekomen. Hij wilde ons beschermen en gaf geen toestemming om verder te vliegen. Nu waren er te veel waarschuwingen om nog te gaan. Inmiddels was door al het overleg sowieso geen tijd meer om te vliegen. Zo werd het toch een interessante dag, maar op een heel andere manier dan gedacht!

Joop van Weele is MAF-piloot in Suriname.