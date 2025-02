Rushdie vertelde de jury hoe hij destijds werd neergestoken toen hij een lezing zou geven in de staat New York. Hij vertelde hoe hij zijn aanvaller pas op het laatste moment zag en „intense pijn” ervaarde toen hij in zijn oog was gestoken.

„Ik dacht eerst dat hij me had geslagen”, vertelde de auteur, die kalm overkwam. „Ik dacht dat hij me sloeg met zijn vuist. Maar daarna zag ik een grote hoeveelheid bloed op mijn kleding stromen.”

Rushdie kon destijds worden gered door omstanders. Zijn vermeende aanvaller is de Libanees-Amerikaanse Hadi Matar. De twintiger heeft eerder gezegd dat de schrijver van het boek De duivelsverzen in zijn ogen de islam heeft beledigd.

Verdachte Matar beet dinsdag op zijn nagels en keek af en toe naar Rushdie. De schrijver heeft in een boek dat hij schreef over de aanval gezegd dat hij uitkeek naar het proces tegen zijn aanvaller.