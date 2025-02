Coenradie, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, benadrukte dat ze te maken heeft met een groot tekort aan cellen en vooral een tekort aan personeel. Ze besloot daarom eind vorig jaar gevangenen drie dagen eerder vrij te laten.

De situatie is inmiddels erger geworden. Daarom zou ze aan een plan werken om gevangenen zelfs twee weken voor het einde van hun straf vrij te laten. „No way”, reageerde Wilders op een mediabericht hierover. Precies diezelfde woorden gebruikte Coenradie aan tafel bij Jinek toen haar gevraagd werd of ze zou overwegen op te stappen als ze toch tot dat „enorm pijnlijke noodventiel” zou moeten besluiten.

Het AD berichtte vrijdag over een harde ruzie tussen Wilders en Coenradie, die door de muren heen te horen zou zijn. De staatssecretaris wil daar alleen over kwijt dat de twee een „heel pittig gesprek” hebben gevoerd. Ze zegt begrip te hebben voor de positie van haar partijleider. Er zit volgens haar nu eenmaal vaak een verschil tussen politieke wensen en de praktijk in de uitvoering. „Dat kan niet altijd met elkaar overeenkomen.”