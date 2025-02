Fogel is een Amerikaanse leraar die in 2021 werd opgepakt omdat hij medische marihuana had meegenomen naar Rusland. Hij zat een celstraf uit van 14 jaar.

Volgens het Witte Huis is hij nu samen met Witkoff vertrokken naar de Verenigde Staten. „President Trump, Steve Witkoff en de adviseurs van de president hebben onderhandeld over een ruil die dient als een blijk van goede wil van de Russen en een teken dat we de goede kant op gaan om een einde te maken aan de wrede en verschrikkelijke oorlog in Oekraïne”, staat in de verklaring. „Vanavond zal Marc Fogel op Amerikaanse bodem zijn en herenigd met zijn familie en geliefden dankzij het leiderschap van president Trump.”

De reis van Witkoff naar Moskou kwam al eerder naar buiten via Amerikaanse media. Het was voor zover bekend de eerste keer dat een vertegenwoordiger van de Amerikaanse regering een bezoek bracht aan Rusland sinds de Russische grootschalige invasie in Oekraïne begon in februari 2022.