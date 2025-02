Roep tot stop op kritieke mineralen uit Rwanda wordt sterker

In januari 2024 besloten de EU en Rwanda samen te werken. De EU zou 900 miljoen euro in het land investeren voor infrastructuurprojecten en in ruil kreeg de EU toegang tot kritieke grondstoffen zoals goud, tin en lithium. België, dat het gebied van Congo en Rwanda in het koloniale tijdperk nog bezette, riep eerder deze maand al op tot het opschorten van die overeenkomst.

In het oosten van Congo is al sinds 2022 een bloedig conflict gaande. Begin dit jaar laaide het geweld opnieuw op en stootte rebellengroep M23 verder door in het noorden van Congo. Inmiddels zijn er duizenden doden gevallen en zijn honderdduizenden mensen op de vlucht geslagen.