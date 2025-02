„Deze oorlog moet en zal snel stoppen”, schreef Trump op zijn eigen platform. „Te veel doden en verwoesting.” De Verenigde Staten zijn financieel en militair de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne in de strijd met Rusland, maar onder Trump is die hulp een stuk minder vanzelfsprekend dan onder Biden. „De VS hebben wereldwijd miljarden dollars uitgegeven, met weinig resultaat”, aldus de Republikein.

Mogelijk spreken Bessent en Zelensky ook over een Oekraïense tegenprestatie voor de hulp. Trump heeft recent gesuggereerd dat hij in ruil voor de voortzetting van de steun toegang wil tot de Oekraïense zeldzame aardmetalen en mineralen. Zelensky heeft aangegeven dat hij daar best over wil praten.

De Oekraïense president zei eerder dat hij vrijdag de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance verwacht te ontmoeten tijdens de Veiligheidsconferentie in München.