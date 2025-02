Terugkeer uit huis geplaatst kind loopt vaak mis, meer hulp nodig

„Om het proces van terugplaatsing beter te laten verlopen, is meer gerichte hulp aan ouders nodig, zowel tijdens de uithuisplaatsing als na de terugplaatsing”, concluderen de onderzoekers. Ouders kunnen bijvoorbeeld meer hulp gebruiken om te leren hoe ze hun kinderen beter kunnen opvoeden, maar ook om eigen jeugdtrauma’s te verwerken. Dat zijn factoren die de kans op een blijvende terugplaatsing kleiner maken. Ook bij ouders met een verstandelijke beperking lukt het minder vaak om een kind weer te laten terugkeren in het gezin.

Gedwongen uithuisplaatsing kan door de rechter worden opgelegd als uiterste middel, als het thuis niet goed gaat met een kind. Dat kan bijvoorbeeld zijn door mishandeling of verwaarlozing, maar ook door veelvuldige ruzies in het gezin of te zware zorgtaken. De onderzoekers benadrukken dat het „een zeer grote impact heeft op minderjarigen, ouders en verzorgers”.

De onderzoekers adviseren verder om kinderen die uit huis zijn geplaatst zo min mogelijk over te plaatsen. In de onderzochte gevallen werd 42 procent van de uit huis geplaatste kinderen minstens één keer overgeplaatst. Het gemiddelde was 2,2 keer. „Een enkeling werd zelfs dertien keer overgeplaatst.”