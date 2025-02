Hermans: werkende kerncentrale in 2035 niet meer realistisch

Er is veel gedoe rond de mogelijke locaties voor de nieuwe kerncentrales. Het vorige kabinet wilde er twee bijbouwen, dit kabinet wil zelfs vier nieuwe centrales en mogelijk meer kleinere reactoren. Maar zelfs voordat het kabinet toe is aan de bouw van de eerste twee nieuwe centrales „moeten nog heel veel stappen worden doorlopen”, zegt Hermans. Het tijdpad dat haar voorganger naar buiten bracht, was volgens de VVD’er ook wel „erg ambitieus voor een project dat qua aard, omvang, impact en maatschappelijke gevoeligheid uniek is”.

Er is veel steun voor de uitbreiding van kernenergie, waarbij geen CO2 vrijkomt. Maar de bouw van nieuwe kerncentrales blijkt een ingewikkeld proces. Eind vorig jaar meldde Hermans aan de Kamer dat de Staat de rekening voor de bouw van de centrales voor een „significant deel” zelf zal moeten betalen. Het lijkt ook nodig om een staatsbedrijf op te richten voor de ontwikkeling en het in gebruik nemen van de reactoren.

De zoektocht naar de uiteindelijke locatie blijkt tot nu toe een grote vertragende factor. Aanvankelijk werd gekeken naar het Zeeuwse Borssele, waar nu een kerncentrale staat en de Maasvlakte I in Rotterdam. Daar zijn niet alleen de tweede Maasvlakte en Terneuzen bijgekomen, maar ook de Groningse Eemshaven. Dat ligt uiterst gevoelig vanwege de problemen met aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Maar Hermans mag Eemshaven niet uitsluiten in de onderzoeken naar de locaties, meldde de bewindsvrouw dinsdag naar aanleiding van advies van de Landsadvocaat.

De gemeente Het Hogeland, waar de Eemshaven in ligt, heeft dinsdag herhaald dat ze geen kerncentrale wil. „Het wordt tijd dat de minister naar ons gaat luisteren. Haal dat plan toch eindelijk eens van tafel”, verklaart wethouder Eltjo Dijkhuis. Volgens hem zorgt Hermans voor „onduidelijkheid en onrust” door weer over een reactor in de Eemshaven te praten.