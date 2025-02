Kabinet wil deze week uitsluitsel energiesector over noodfonds

Het kabinet zette op Prinsjesdag 60 miljoen euro opzij om opnieuw huishoudens te helpen die hun energierekening niet kunnen betalen. De afgelopen twee jaar was er een noodfonds waar ook energiebedrijven een bijdrage aan leverden. Dit jaar bleek het bedrijfsleven evenwel minder toeschietelijk. Er wordt al weken onderhandeld, maar een oplossing is er nog niet.

Nobel was naar de Kamer geroepen door een ongeduldige oppositie. „Afgelopen jaar zijn meer dan 100.000 mensen door dat noodfonds geholpen”, aldus Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks-PvdA). „We zitten nu half februari, midden in het stookseizoen, er komt een koudegolf aan en de gasprijzen gaan omhoog, en er is niets geregeld.”

Of het fonds er alsnog komt, is vooral afhankelijk van de verdeling van de uitvoeringskosten van ruim 10 miljoen euro, zegt Nobel. Daar zal het bedrijfsleven aan moeten meebetalen, anders is mogelijk sprake van ongeoorloofde staatssteun, aldus de staatssecretaris. Dat zou zelfs kunnen betekenen dat mensen geld krijgen, maar dat uiteindelijk weer terug moeten betalen.