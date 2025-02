Qbuzz beboet omdat het reiziger in rolstoel niet meenam

Ook regelde Qbuzz geen vervangend vervoer. In 2023 gebeurde hetzelfde en ook toen werd een boete opgelegd, aldus het OV-bureau dat is opgericht door de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen om onder meer te zorgen voor goed en betaalbaar openbaar vervoer in het gebied.

„Dit is helaas niet de eerste keer. Ik verwacht van Qbuzz dat rolstoelliften regelmatig gecontroleerd worden en dat chauffeurs weten hoe ze moeten handelen”, stelt Rosalinde Hoorweg, directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe. Zij vindt het noodzakelijk dat het openbaar vervoer breed toegankelijk is. „Iedereen is welkom in de bus”, is haar boodschap.

De ChristenUnie in de Provinciale Staten van Drenthe maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen in een rolstoel. De partij wil van gedeputeerde Henk Jumelet horen wat eraan wordt gedaan. „Dit soort situaties mogen niet voorkomen. We zien dat Qbuzz hier structureel tekortschiet. Het kan niet zo zijn dat rolstoelgebruikers keer op keer moeten vrezen of ze wel mee kunnen”, vindt Statenlid Gerben Brandsema. „Er is al te vaak gewezen op dit probleem. Nu is het tijd voor duidelijke verbeteringen.”