Strijd in oosten Congo laait weer op

Regeringstroepen zouden versterkingen naar het front hebben gestuurd, met name naar Kavumu waar de luchthaven van Bukavu en een militaire basis zijn.

De militie M23 stelt dat ze voor leden van de Tutsi-bevolkingsgroep opkomt en de leider van Rwanda is een Tutsi. De beweging is al decennia actief in de noordoostelijke provincies van Congo, rijk aan waardevolle delfstoffen. Afgelopen maand veroverden ze Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu, in hevige gevechten. Volgens de VN zijn er 3000 doden gevallen.

Volgens meldingen van lokale media hebben strijders van een etnische militie verder naar het noordoosten in de provincie Ituri een slachting onder burgers aangericht. In het plaatsje Fataki zouden meer dan vijftig burgers inclusief ontheemde kinderen die in een kamp verbleven, in de nacht van maandag op dinsdag zijn vermoord.