Riabkov is belast met de betrekkingen met de VS. Volgens Russische zegslieden verdiepen de contacten zich tussen de twee mogendheden sinds het aantreden van Donald Trump als president. Riabkov sprak maandag nog over de kansen op Amerikaans-Russisch topoverleg gericht op vredesonderhandelingen over Oekraïne.

Het Kremlin stelt dat „een aanzienlijk deel van Oekraïne bij Rusland wil horen”. Het was een reactie op de suggestie van Trump dat Oekraïne misschien op een dag Rusland zal zijn. Russische troepen hebben ongeveer een vijfde van Oekraïne onder controle. Rusland heeft het schiereiland de Krim in 2014 ingelijfd en viel op grote schaal Oekraïne binnen in 2022. Het claimt nog vier Oekraïense provincies in het zuidoosten.